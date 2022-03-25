Авербух осудил интрижки на ледовом шоу: «Разрушаются семьи»

«Я плохо отношусь к тому, что на шоу создаются пары и разрушаются семьи. Суть проекта в том, что люди находятся на определенном пике. Оба участника беззащитны — фигурист слаб в актерском мастерстве, а актер доверился фигуристу, он открыт учиться. И люди, если совпали химия и энергия, начинают дышать одним воздухом. Мало времени на тренировки, за неделю нужно придумать номер. Людей это сближает, и они становятся парой. Актерам интересно быть со спортсменами, потому что те другого настроя, немного брутальные и волевые. Фигуристы млеют перед актерами, которые распушают свои хвосты»,