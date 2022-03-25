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1 час назад

Авербух осудил интрижки на ледовом шоу: «Разрушаются семьи»

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Илья считает, что во время участия в проекте стоит акцентировать внимание на тренировках, а не романах.

Авербух осудил интрижки на ледовом шоу: «Разрушаются семьи»
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Развлекательное шоу на льду «Ледниковый период» выходит уже на протяжении 14 лет. И за это время из его участников образовалась много пар — не танцевальных, а семейных. Однако фигурист и тренер по фигурному катанию Илья Авербух не рад этому.

Как считает спортсмен, знаменитости должны много тренироваться, чтобы показать хороший результат, а не думать о любовных делах.

«Я плохо отношусь к тому, что на шоу создаются пары и разрушаются семьи. Суть проекта в том, что люди находятся на определенном пике. Оба участника беззащитны — фигурист слаб в актерском мастерстве, а актер доверился фигуристу, он открыт учиться. И люди, если совпали химия и энергия, начинают дышать одним воздухом. Мало времени на тренировки, за неделю нужно придумать номер. Людей это сближает, и они становятся парой. Актерам интересно быть со спортсменами, потому что те другого настроя, немного брутальные и волевые. Фигуристы млеют перед актерами, которые распушают свои хвосты»,

— высказался Авербух в интервью для YouTube-шоу «Начало».

Также Илья добавил, что ему не нравится, когда участники между собой обсуждают свои романы.

«Я заинтересован как продюсер проекта. Меня, творческую единицу, это задевает, потому что говорят не о номере, который мы создавали, а о том, что „она с ним“. Меня это ранит. Я действительно плохо к этому отношусь»,

— подчеркнул фигурист.

ТВ,Ледниковый период,Начало,Илья Авербух,
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