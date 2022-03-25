Победитель шоу на ТНТ отказался от трех соблазнов ради съемок

Бывший футболист сборной России и победитель первого сезона шоу «Звезды в Африке» Вячеслав Малафеев назвал главные сложности, с которыми он сталкивался во время съемок. Например, он был вынужден отказаться от трех соблазнов.

«Это был случайный проект, который появился в нужный момент. Я что-то пересмотрел, у меня какие-то изменились ценности в жизни. Я действительно перезагрузился», — поделился спортсмен

После проекта футболист вдруг осознал, что может прожить без вещей, которые до съемок казались ему жизненной необходимостью. Он столкнуться с половым воздержанием, а еще на месяц отказался от кальяна.

«Я думал, мне будет сложно. Нет», — рассказал Малафеев.

Кроме того, участникам шоу можно было пользоваться смартфоном не более 10 минут в день. Это помогло участникам сблизиться.

«Это еще не все. Я в принципе похудел на 5-6 килограммов», — заключил он.