Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант вернулся в Россию. Об этом сообщил его отец, актер театра и кино Андрей Ургант, пишет KP.RU.

Отец Урганта заявил, что сейчас телеведущий вместе с семьей находится в Москве.

«Никуда он не уехал»,

— отметил он.

По словам актера, сам он сейчас находится в Санкт-Петербурге.

«Я живу в Петербурге. И сейчас я, естественно, в Петербурге, а где мне еще быть? Я и не уезжал никуда»,

— сказал Ургант-старший.

Об отъезде ведущего программы «Вечерний Ургант» из России стало известно 11 марта. Источник, близкий к телеведущему, сообщил, что он отправился в Израиль с семьей. Позднее Ургант прокомментировал информацию о своем отъезде. Он рассказал, что поехал в Израиль, чтобы отдохнуть с семьей, и заверил, что в скором времени вернется в Россию.