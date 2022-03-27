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1 час назад

«Ухожу из проекта!»: Крид заявил, что покидает шоу «Голос. Дети»

Катерина Саломе

Певец Егор Крид, входящий в состав жюри проекта «Голос. Дети», заявил о своем уходе. Это случилось в эфире последнего выпуска шоу.

Крид заявил, что покидает шоу «Голос. Дети»
Фото: Кадр из шоу «Голос. Дети»Кадр из шоу «Голос. Дети»

Поводом для громкого заявления музыканта послужила 10-летняя участница программы Низовцева Анисия из Самары. Девочка блестяще исполнила композицию группы Roxette — Listen to Your Heart. Но повернулись к ней лишь Полина Гагарина и Баста, на что девочка ответила:

«Я уважаю всех вас, особенно тех, кто ко мне повернулся».

Конечно, это заявление не прошло мимо ушей Крида, который принял его на свой счет. После услышанного исполнитель встал и вышел из студии, крикнув по пути:

«Всем пока, все понял, я ухожу из проекта».

На самом деле это была всего лишь шутка. Егор почти сразу вернулся и сел в кресло, не забыв при этом похвалить юную и смелую певицу, подчеркнув, что ее ожидает большое будущее.

Ранее мы писали о том, что известная юмористка рассказала, почему ушла из шоу на ТНТ.

ТВ,Крид,Полина Гагарина,
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