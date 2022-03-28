Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, кто выступал в костюме Леопарда в шоу «Маска»

Ovideo.ruOvideo.ru

Вечером 27 марта состоялся очередной выпуск популярного шоу «Маска» на телеканале НТВ. Третий сезон телепрограммы в самом разгаре и в конце 7-го выпуска все наконец узнали, кто скрывался под маской Леопарда.

Стало известно, кто выступал в костюме Леопарда в шоу «Маска»
Фото: кадр из видеокадр из видео

Оказалось, там пряталась молодая российская певица Мари Краймбрери. В номинацию также попали Козерог и Пончик, но первый был спасён зрительским голосованием, а Пончика спасла Валерия, проголосовав за то, чтобы маску снял Леопард.

Краймбрери за весь третий сезон порадовала телезрителей своим исполнением таких потрясающих песен как «Padam, padam» (Эдит Пиаф), «Останусь» (Город 312), «Улетаю» (А’Студио) и многих других.

На данный момент в шоу осталось восемь артистов под масками Дракона, Козерога, Анубиса, Пчелы, Мухомора, Малыша, Монстрика и конечно же Пончика, который так любим Филиппом Киркоровым.

ТВ,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители