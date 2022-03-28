Стало известно, кто выступал в костюме Леопарда в шоу «Маска»

Вечером 27 марта состоялся очередной выпуск популярного шоу «Маска» на телеканале НТВ. Третий сезон телепрограммы в самом разгаре и в конце 7-го выпуска все наконец узнали, кто скрывался под маской Леопарда.

Фото: кадр из видео кадр из видео

Оказалось, там пряталась молодая российская певица Мари Краймбрери. В номинацию также попали Козерог и Пончик, но первый был спасён зрительским голосованием, а Пончика спасла Валерия, проголосовав за то, чтобы маску снял Леопард.

Краймбрери за весь третий сезон порадовала телезрителей своим исполнением таких потрясающих песен как «Padam, padam» (Эдит Пиаф), «Останусь» (Город 312), «Улетаю» (А’Студио) и многих других.