Премия "Эмми" запретит участие российских программ

Исполнительный комитет Международной академии телевизионных искусств и наук объявил, что запретит участие всех российских программ в Международном конкурсе "Эмми" в этом году на фоне событий в Украине. Об этом сообщает Deadline.
"Это следует за ранее объявленной приостановкой членства, а также всех деловых связей с российскими компаниями",
— сказано в сообщении организации.
Отмечается, что запрещены все программы, которые созданы российскими компаниями и/или совместно с ними, а также все программы, изначально созданные для принадлежащего России канала, сети или стриминговой платформы.