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3 часа назад

Премия "Эмми" запретит участие российских программ

Мария Иглина

Исполнительный комитет Международной академии телевизионных искусств и наук объявил, что запретит участие всех российских программ в Международном конкурсе "Эмми" в этом году на фоне событий в Украине. Об этом сообщает Deadline.

Премия "Эмми" запретит участие российских программ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это следует за ранее объявленной приостановкой членства, а также всех деловых связей с российскими компаниями",

— сказано в сообщении организации.

Отмечается, что запрещены все программы, которые созданы российскими компаниями и/или совместно с ними, а также все программы, изначально созданные для принадлежащего России канала, сети или стриминговой платформы.

Ранее ведущий прокомментировал свое увольнение из "Жди меня".

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