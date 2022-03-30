Джим Керри раскритиковал Уилла Смита за пощечину на «Оскаре-2022»

Я бы прямо с утра заявил, что подаю на Уилла в суд на $ 200 миллионов, потому что это видео теперь останется в сети насовсем, оно будет повсюду. Это оскорбление запомнят надолго. Ты можешь выкрикнуть что-то из зала, как-то выразить своё недовольство, написать что-то в «Твиттере», или ещё что-то… Но у тебя нет никакого права выходить на сцену и бить человека по лицу просто за его слова. Такой реакции никто не ожидал, потому что у Уилла есть какие-то психологические трудности. И я желаю ему только самого лучшего. Я ничего не имею против Уилла Смита, он сделал много замечательных вещей. Но это был очень неприятный момент.