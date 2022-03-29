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20 минут назад

Цены на выступления Криса Рока взлетели после пощечины Уилла Смита

Lenta.ruLenta.ru

Цены на выступления американского актера и комика Криса Рока взлетели после пощечины Уилла Смита. Об этом пишет Daily Mail.

Цены на выступления Криса Рока взлетели после пощечины Уилла Смита
Фото: Neilson Barnard / Getty ImageNeilson Barnard / Getty Image

Билеты на шоу в рамках мирового турне Рока под названием Ego Death подорожали с 46 долларов до более чем 400 долларов (более 33 тысяч рублей по курсу). Отмечается, что спрос увеличился после того, как артист Уилл Смит ударил стендапера в прямом эфире во время церемонии вручения премии «Оскар» в воскресенье вечером.

По информации агрегаторов Ticketmaster и TickPick, в ночь после инцидента было продано больше мест на концерт Рока, чем за весь предшествующий месяц. В рамках своего тура Рок посетит 35 городов мира.

Ранее комик неудачно пошутил про жену оскароносного актера. Крис Рок отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Уилла Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Шоумен сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил Рока по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его супругой.

После произошедшего стендапер отказался подавать заявление в полицию. Смит публично извинился перед Роком и сказал, что ему стыдно за свои действия.

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