Ведущие "Опасных связей" рассказали об инцидентах на съемках

Ведущие шоу об изменах "Опасные связи" Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк рассказали, как проходят съемки шоу. Об этом сообщает "Телепрограмма".
Рыбин привел один из примеров, когда на него во время съемок напал муж одной из участниц программы. Съемочная группа смогла быстро разнять мужчин, но ведущий все равно пострадал и поехал в больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и нервным истощением.
"А потом [я] очень хотел сразу вернуться к работе, но ребята были против. Пришлось остановить дела и немного отдохнуть в больнице"
Его коллега Денис Гребенюк рассказал, что дело дошло до того, что он заметил за собой слежку. Ее вели неизвестные на двух автомобилях. Из-за этого пришлось привлекать к работе службу безопасности.
Выяснилось, что мужчин нанял бизнесмен. Его жена шантажировала его тем, что обратиться в программу. Тогда бизнесмен решил узнать, действительно ли его супруга собирается общаться в передачу.
"Это не первый случай в нашей практике, когда супруги шантажируют друг друга обращением к нам в программу. На этот раз все удалось разрешить. Хотя начинался разговор, мягко говоря, на повышенных тонах"
Ранее сообщалось, что Уилл Смит публично извинился перед ведущим «Оскара».