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1 час назад

Ведущие "Опасных связей" рассказали об инцидентах на съемках

Мария Каткова

Ведущие шоу об изменах "Опасные связи" Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк рассказали, как проходят съемки шоу. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Ведущие "Опасных связей" рассказали об инцидентах на съемках
Фото: РамблерРамблер

Рыбин привел один из примеров, когда на него во время съемок напал муж одной из участниц программы. Съемочная группа смогла быстро разнять мужчин, но ведущий все равно пострадал и поехал в больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и нервным истощением.

"А потом [я] очень хотел сразу вернуться к работе, но ребята были против. Пришлось остановить дела и немного отдохнуть в больнице"

Его коллега Денис Гребенюк рассказал, что дело дошло до того, что он заметил за собой слежку. Ее вели неизвестные на двух автомобилях. Из-за этого пришлось привлекать к работе службу безопасности.

Выяснилось, что мужчин нанял бизнесмен. Его жена шантажировала его тем, что обратиться в программу. Тогда бизнесмен решил узнать, действительно ли его супруга собирается общаться в передачу.

"Это не первый случай в нашей практике, когда супруги шантажируют друг друга обращением к нам в программу. На этот раз все удалось разрешить. Хотя начинался разговор, мягко говоря, на повышенных тонах"

Ранее сообщалось, что Уилл Смит публично извинился перед ведущим «Оскара».

ТВ,Дмитрий Рыбин,Денис Гребенюк,Уилл Смит,
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