Малышева вышла на связь после слухов о закрытии «Жить здорово»

Телеведущая вышла на связь с поклонниками и развеяла слухи об эмиграции.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Сети появились сообщения, что Елена Малышева закрыла свое легендарное шоу «Жить здорово» из-за изменений в сетке вещаний. А после закрытия передачи улетела к внукам в США до сентября. Однако информация не подтвердилась.

В своем Telegram-канале Малышева обратилась к поклонникам и записала ролик. На видео звезда показала, что находится в Москве и отправилась на шоппинг по детским магазинам. Она поделилась, что у ее подруги родилась внучка и теперь ей нужно выбрать для нее подарок.

«Вы знаете, мое утро 31 марта 2022 года началось в "Детском мире"», — отметила Малышева, опровергнув слухи об отъезде в США.

Кстати, ранее на новость о том, что Малышева покинула Россию, в своем Telegram-канале шуточно отреагировала Ксения Собчак. Об этом читайте здесь.