Алла Пугачева может стать ведущей в израильском ток-шоу

Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми сейчас живет в Израиле. Артисты говорили, что улетели в отпуск и скоро вернуться в Россию. Но Spletnik пишет, что Примадонна уже начала искать на «святой земле» работу и школу Лизе и Гарри.

«Есть информация, что она якобы получила предложение от местного телевидения вести авторское шоу», – пишет источник.

Но журналист Леван Тодуа в разговоре с Blitz+ уверяет, что это фейк. Алла Борисовна давно оставила публичные дела и на телевидение не пойдет. А у Максима Галкина хорошая карьера в России.