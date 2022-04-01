Алла Пугачева может стать ведущей в израильском ток-шоу

Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми сейчас живет в Израиле. Артисты говорили, что улетели в отпуск и скоро вернуться в Россию. Но Spletnik пишет, что Примадонна уже начала искать на «святой земле» работу и школу Лизе и Гарри.
«Есть информация, что она якобы получила предложение от местного телевидения вести авторское шоу», – пишет источник.
Но журналист Леван Тодуа в разговоре с Blitz+ уверяет, что это фейк. Алла Борисовна давно оставила публичные дела и на телевидение не пойдет. А у Максима Галкина хорошая карьера в России.
Нам остается лишь ждать.«Есть информация, что она якобы получила предложение от местного телевидения вести авторское шоу», – пишет источник. Но журналист Леван Тодуа в разговоре с Blitz+ уверяет, что это фейк. Алла Борисовна давно оставила публичные дела и на телевидение не пойдет. А у Максима Галкина хорошая карьера в России. Нам остается лишь ждать. Ранее «ФедералПресс» писал, кто из звезд уехал за границу. Фото:Gennadii Usoev / Russian Look / globallookpress.com