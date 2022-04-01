Как сложилась жизнь победительниц первых сезонов шоу «Холостяк»

Пока ни одна пара, образовавшаяся на проекте, не стала мужем и женой, зато девушки нашли свое счастье вне камер.

В разгаре новый сезон популярного шоу «Холостяк», на этот раз продюсеры изменили правила проекта, пригласив сразу двух героев, за внимание которых борются девушки. Каждая из участниц уверяет, что надеется встретить любовь во время съемок, но пока ни одни отношения, возникшие на шоу, не закончились свадьбой.

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Олеся Ермакова

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Хрупкая блондинка не была фавориткой первого сезона «Холостяка», казалось, футболист Евгений Левченко симпатизирует яркой Ирине Володченко. Но спортсмен неожиданно отдал предпочтение скромной Олесе. После завершения съемок девушка вернулась в Лондон, где училась и работала, а футболист продолжил карьеру в Голландии. Почти год Евгений и Олеся пытались поддерживать отношения на расстоянии, приезжая друг к другу, но роман все же закончился. Спортсмен признавался, что жить на две страны у влюбленных не получилось. Вскоре и Евгений, и Олеся вернулись к бывшим возлюбленным. Девушка обосновалась в Великобритании и вышла замуж. Несколько лет назад она родила малыша, теперь блондинка совмещает карьеру и воспитание ребенка, а об участии в шоу вспоминать не любит.

Мария Дригола

WomanHit.ru

Героем второго сезона «Холостяка» стал бывший муж Анны Седоковой Максим Чернявский. Он признавался, что мечтает встретить девушку, не связанную с шоу-бизнесом, спокойную и скромную. Именно такой была Мария Дригола. Она по-настоящему влюбилась в Максима и призналась ему в чувствах уже в середине проекта. Тогда герой не ответил девушке, но в финале заявил, что искренне полюбил Марию и точно знал, какой выбор сделает. Сразу после завершения съемок пара отправилась в США, где работал Максим. Они жили вместе и готовились к свадьбе, однако через полтора года бизнесмен неожиданно заявил, что расстался с Марией. Причина все та же — расстояние: девушка хотела чаще бывать в России, а Максим стремился все время проводить в США. После разрыва с Чернявским Мария скрывала личную жизнь, решив, что внимание публики негативно сказывается на отношениях. В 2020 году стало известно, что девушка родила дочь Амиру, но кто стал отцом малышки, до сих пор неизвестно.

Дарья Канануха

WomanHit.ru

Первый медийный герой российского «Холостяка» Тимур Батрутдинов сравнивал участие в шоу с отдыхом в летнем лагере, где случаются легкие романы и влюбленности, которые заканчиваются сразу после отъезда. Так и произошло со звездой ТНТ: в финале он неожиданно выбрал не яркую Галину Ржаксенскую, которой очевидно отдавал предпочтение, а милую Дарью Канануху. После съемок пара пыталась создать видимость романа, но вскоре и Тимур, и его избранница признались, что их связывает лишь дружба. Дарья уехала из столицы в Казань, где открыла школу этикета для детей, а вскоре в ее жизни появился мужчина, за которого девушка вышла замуж. Оказалось, что Михаил и Дарья познакомились еще до съемок «Холостяка». Тогда девушка не обратила внимания на ухажера, но он был настойчив и со временем смог завоевать сердце модели.

Наталья Горожанова

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Сезон, героем которого стал Алексей Воробьев, получился самым скандальным. Певец не смог в финале выбрать между Яной Аносовой и Натальей Горожановой, хотя предпочтение отдавал последней. Звезду расстроило, что модель не ответила на его чувства взаимностью. Интересно, что бывшие соперницы после шоу стали близкими подругами и часто проводили время вместе. Наталья продолжила карьеру модели, а в 2020 году объявила, что ждет ребенка. Отцом малыша стал бывший муж Равшаны Курковой Стас Румянцев. Модель признавалась, что влюбилась в молодого человека с первого взгляда. Всего через год после рождения дочери Наталья рассказала, что отношения с избранником не сложились. Теперь она снова свободна и ищет любовь.

Екатерина Никулина

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