Биография Елены Малышевой: личная жизнь, где сейчас находится, фото

«Это норма!» — популярная фраза давно стала мемом даже среди тех, кто не смотрит телевизор. «Рамблер» рассказывает об одной из самых известных в России телеведущих, народной любимице, докторе Елене Малышевой.

Биография Елены Малышевой

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Елена Малышева родилась 13 марта 1961 года в Кемерове. Ее родители — врачи, поэтому, скорее всего, вопрос о выборе профессии даже не стоял. Дочь решила продолжить династию и после окончания школы поступила в Кемеровский медицинский институт. Кстати, ее сестра и брат — тоже врачи. Сестра стала невропатологом, сейчас она руководит филиалом бюро медико-социальной экспертизы и живет в Туапсе. А брат выбрал хирургию и сейчас возглавляет ГКБ им. С. П. Боткина.

Окончив институт с красным дипломом, Елена Малышева поступила в аспирантуру Академии медицинских наук в Москве, где защитила диссертацию по теме «Предупреждение и устранение нарушений ритма сердца с помощью адаптации к стрессорным воздействиям и активации гамма-аминомасляной кислоты» и получила ученую степень кандидата медицинских наук. Позже она стала ассистентом кафедры внутренних болезней Второго мединститута, а сейчас является профессором Московского государственного медико-стоматологического университета.

На телевидение Елена Малышева пришла в 1992 году. Ее первая программа — «Рецепт» на телеканале «Кузбасс». В 1993 году она стала автором и ведущей программы «Лазарет», также выходившей на местном телеканале. В 1994 году ее пригласили на федеральное телевидение. В рамках канала «Деловая Россия» (РТР) Елена Малышева делала ежедневную передачу «Врача вызывали?». Тогда же она прошла обучение в Европейском центре здоровья и окружающей среды в США, куда пригласили известных журналистов из Европы, которые интересовались и занимались темами здоровья. В 1997 году Елену Малышеву пригласили на ОРТ, она стала ведущей, руководителем и автором возрожденной программы «Здоровье».

В декабре 2000 года она основала благотворительный фонд поддержки достижений в области медицины «Призвание», который стал одним из соучредителей ежегодной национальной медицинской премии с одноименным названием. Церемонию вручения награды Елена Малышева ведет вместе с Александром Розенбаумом.

Несмотря на телевизионные успехи и активную общественную деятельность, Елена Малышева не бросила заниматься наукой. В 2007 году она защитила диссертацию «Репрограммирование клеточных ответов макрофагов: новая стратегия управления воспалительным процессом» в ММА им. И. М. Сеченова и получила ученую степень доктора медицинских наук.

Кадр из передачи "Жить здорово!"

Также с 2007 года она член Академии российского телевидения. А с августа 2010 года Малышева стала автором и ведущей ежедневной программы врача на «Первом канале». Каждое утро по будням она вела передачу «Жить здорово!».

Кадр из передачи "Жить здорово!"

Некоторые выпуски вызвали большой общественный резонанс, а фото из студии и видеоролики до сих пор продолжают гулять по сети.

Где Елена Малышева сейчас находится

В марте 2022 года появились слухи о том, что программа «Жить здорово!» закрывается, также стало известно, что Елена Малышева покинула Россию и сейчас находится в США.

Кадр из передачи "Жить здорово!"

Пресс-служба Первого канала поспешила опровергнуть информацию о закрытии, на самом деле речь идет лишь о временном изменении сетки вещания. Эта и другие развлекательные передачи выходить пока не будут.

Кадр из передачи "Жить здорово!"

Сама же Елена Малышева напомнила, что в Америке живут дети и внуки, они давно не виделись из-за ковидных ограничений, и сейчас она летит к ним после долгой разлуки. Также известно, что у Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка есть собственный особняк площадью 1100 квадратных метров.

Личная жизнь Елены Малышевой

Муж Елены Малышевой — Игорь Юрьевич Малышев — ее ровесник и коллега. Он также является профессором Московского государственного медико-стоматологического университета, доктором медицинских наук, руководит лабораторией и специализируется на молекулярной биологии. Кстати, его исследования были не раз отмечены премией Президента РФ.

Елена Малышева родила двоих сыновей Юрия и Василия. Старший Юрий родился в 1988 году, пошел по стопам родителей и получил медицинское образование. Поработав некоторое время креативным продюсером в передаче «Жить здорово!», уехал в США. Сейчас он работает по основной специальности, женат и воспитывает троих детей — двоих мальчиков и девочку. Младший Василий родился в 1990 году, в России окончил юридическую академию, после чего уехал в США, где учился в адвокатской школе. Работает по специальности.

Другие проекты Елены Малышевой

Косметический бренд «Диета Елены Малышевой»

Сеть клиник «Медицинский центр Елены Малышевой»

Информационный портал «Здоровье с Еленой Малышевой»

С 2012 года все желающие могут купить набор «Диета Елены Малышевой». Это полнорационное питание, которое сбалансировано по макро- и микронутриентам, подходит для тех, кто стремится похудеть, но никак не может разобраться и наладить питание.

Кадр из передачи "Жить здорово!"

Медицинские центры Елены Малышевой открыты в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодаре, также в десяти городах России работают Клиники снижения веса. Кроме того, в состав центра входят Клиника женского здоровья, Клиника болезней уха, горла и носа, Клиника антивозрастной медицины, Клиника хирургии и еще ряд специализированных клиник.

Интересные факты

В 2016 году Елене Малышевой удалили предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии.

В 2019 году Елену Малышеву госпитализировали в Боткинскую больницу с гипертоническим кризом, и она записывала видео из кареты скорой помощи, которые в режиме онлайн показывала в соцсетях.

В том же году московский медицинский центр Елены Малышевой оштрафовали на 100 тысяч рублей за серьезные нарушения.

Елена Малышева имеет несколько государственных наград: