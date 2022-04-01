Сафронов раскрыл подробности лечения от рака

Бывший ведущий программы "Битва экстрасенсов" на ТНТ Сергей Сафронов раскрыл новые подробности лечения от онкологического заболевания. Этим он поделился в разговоре с KP.RU.
В интервью Сафронов заявил, что ему удалось победить болезнь. Кроме этого, он объявил о возвращении на телевидение. По словам Сафронова, он будет вести собственное шоу. Однако название и дата выхода проекта экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" не уточнил.
Напомним, что в 2021 году общественности стало известно, что у Сергея Сафронова выявили рак лимфатической системы. Известно, что звезда проходил бесплатное лечение в государственной клинике, а химиотерапию — в больнице имени Боткина.