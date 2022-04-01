Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
34 минуты назад

Сафронов раскрыл подробности лечения от рака

Мария Иглина

Бывший ведущий программы "Битва экстрасенсов" на ТНТ Сергей Сафронов раскрыл новые подробности лечения от онкологического заболевания. Этим он поделился в разговоре с KP.RU.

Сафронов раскрыл подробности лечения от рака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью Сафронов заявил, что ему удалось победить болезнь. Кроме этого, он объявил о возвращении на телевидение. По словам Сафронова, он будет вести собственное шоу. Однако название и дата выхода проекта экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" не уточнил.

Напомним, что в 2021 году общественности стало известно, что у Сергея Сафронова выявили рак лимфатической системы. Известно, что звезда проходил бесплатное лечение в государственной клинике, а химиотерапию — в больнице имени Боткина.

Ранее Джим Керри заявил, что заканчивает карьеру.

ТВ,Сергей Сафронов,Джим Керри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители