Сафронов раскрыл подробности лечения от рака

Бывший ведущий программы "Битва экстрасенсов" на ТНТ Сергей Сафронов раскрыл новые подробности лечения от онкологического заболевания. Этим он поделился в разговоре с KP.RU.

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В интервью Сафронов заявил, что ему удалось победить болезнь. Кроме этого, он объявил о возвращении на телевидение. По словам Сафронова, он будет вести собственное шоу. Однако название и дата выхода проекта экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" не уточнил.