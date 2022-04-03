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1 час назад

Малышева прокомментировала информацию о закрытии ее передачи

Даша Краснова

Телеведущая и терапевт Елена Малышева опровергла информацию о закрытии ее телепередачи и об отъезде из страны. Ее слова передают РИА Новости.

Малышева прокомментировала информацию о закрытии ее передачи
Фото: кадр из передачикадр из передачи

«Ничего не закрыто. Я в Москве», — сообщила Малышева журналистам.

До этого Telegram-канал Baza рассказал о том, что телеведущая сообщила сотрудникам, что программа «Жить здорово!» закрывается.

«По словам телеведущей, передача ориентировочно не будет выходить до сентября, но и потом, скорее всего, не вернется в эфир», — говорилось в посте.

До этого мы рассказывали, что коллеги думают о работе Малышевой.

ТВ,Елена Малышева,
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