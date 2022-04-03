Малышева прокомментировала информацию о закрытии ее передачи

Телеведущая и терапевт Елена Малышева опровергла информацию о закрытии ее телепередачи и об отъезде из страны. Ее слова передают РИА Новости.
«Ничего не закрыто. Я в Москве», — сообщила Малышева журналистам.
До этого Telegram-канал Baza рассказал о том, что телеведущая сообщила сотрудникам, что программа «Жить здорово!» закрывается.
«По словам телеведущей, передача ориентировочно не будет выходить до сентября, но и потом, скорее всего, не вернется в эфир», — говорилось в посте.
До этого мы рассказывали, что коллеги думают о работе Малышевой.