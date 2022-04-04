Стали известны победители премии «Грэмми»

Минувшей ночью в Лас-Вегасе прошла 64-я по счету церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Мероприятие прошло в полноценном формате впервые с начала пандемии COVID-19. Трансляцию церемонии можно было увидеть на сайте телеканала CBS.