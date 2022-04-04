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2 часа назад

Стали известны победители премии «Грэмми»

Мира Маркина

Минувшей ночью в Лас-Вегасе прошла 64-я по счету церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Мероприятие прошло в полноценном формате впервые с начала пандемии COVID-19. Трансляцию церемонии можно было увидеть на сайте телеканала CBS.

Стали известны победители премии «Грэмми»
Фото: flickr.comflickr.com

Лауреатами «Грэмми» в этом году стали:

  • Оливия Родриго – категория «Лучший новый исполнитель». Певица открыла церемонию своей песней Drivers License. Она также была признана лучшей поп-композицией.
  • Леди Гага и Тони Беннет – категория «Лучший поп-альбом» (Love for Sale).
  • Alive Rüfüs Du Sol – композиция признана лучшей танцевальной/электронной записью.
  • Subconsciously Black Coffee – категория «Лучший танцевальный/электронный альбом».
  • Группа Foo Fighters забрала сразу три статуэтки: в номинации «Лучшее рок-исполнение» (Making A Fire), «Лучшая рок-композиция» (Waiting On A War), а также «Лучший рок-альбом» (Medicine At Midnight).
  • Группа Dream Theater получила «Грэмми» за песню The Alien («Лучшее метал-исполнение»).
  • H.E.R. – за композицию Fight For You («Лучшее традиционное R&B»), Lucky Daye за альбом Table For Two («Лучший R&B альбом»).
  • Бруно Марс и Андерсон Паак – рэп-дуэт Silk Sonic – выиграли музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Песня года» с композицией Leave The Door Open. Также эта песня стала «Записью года».
  • Джон Батист получил награду в номинации «Альбом года».

На прошлой неделе состоялась одна из главных кинопремий. Мы рассказали, какие подарки получают ее победители вместе с заветно статуэткой «Оскара».

ТВ,Бруно Марс,Стефани Джерманотта,
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