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41 минуту назад

Елена Малышева: «Все, что писали про меня за последнюю неделю — ложь»

Мира Маркина

В телеграм-канале Елена Малышева резко отреагировала на слухи вокруг своей персоны. На прошлой неделе СМИ писали о том, что телеведущая распустила съемочную команду программы «Жить здорово» и покинула Россию.

«Все, что писали про меня за последнюю неделю — ложь»
Фото: Кадр из телешоу "Жить здорово"Кадр из телешоу "Жить здорово"

Телеведущая оказалась неприятно удивлена тому, какие новости появились не только о ней, но и о ее приятеле Валдисе Пельше.

«Поражаюсь количеству лжи, которая выливается сегодня на страницы социальных сетей. Все, что писали про меня за последнюю неделю — ложь. А теперь написали, что Валдис Пельш в тяжелом состоянии в больнице. Хочу сказать, как врач и друг Валдиса, все, что про него написали — ложь. Прямо сейчас он с семьей в ресторане. Отмечает юбилейную дату совместной жизни со своей прекрасной женой Светланой и день рождения сына», — рассказала Елена Малышева.

Телеведущая утверждает, что находится в Москве и останавливать производство программы «Жить здорово» не планирует.

ТВ,Валдис Пельш,Елена Малышева,
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