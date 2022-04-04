«Поражаюсь количеству лжи, которая выливается сегодня на страницы социальных сетей. Все, что писали про меня за последнюю неделю — ложь. А теперь написали, что Валдис Пельш в тяжелом состоянии в больнице. Хочу сказать, как врач и друг Валдиса, все, что про него написали — ложь. Прямо сейчас он с семьей в ресторане. Отмечает юбилейную дату совместной жизни со своей прекрасной женой Светланой и день рождения сына», — рассказала Елена Малышева.