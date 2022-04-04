Известная ведущая рассказала о форс-мажорах в эфире

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала, что во время одного из ее эфиров произошла серия терактов в США (11 сентября 2001 года). Выпуск можно посмотреть на YouTube.

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Телеведущая объяснила, что в прямом эфире часто происходят непредвиденные ситуации, к которым невозможно подготовиться. События 11 сентября как раз можно отнести к ним. В тот день два пассажирских самолета были угнаны террористами «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в России) для совершения теракта.

«Я веду программу «Время», у нас большое количество мониторов, и я вижу все, что происходит в мире, и вдруг в башни-близнецы врезается самолет», — вспомнила ведущая.

Андреева рассказала, что ей нужно было оперативно среагировать на происшествие, не имея при этом никакой дополнительной информации.

«Дальше мы уже будем идти по новостным событиям, получать более подробную информацию, но в первый момент ты должен не молчать, ты должен что-то сказать», — объяснила она.

Умение импровизировать – одно из главных качеств ведущего новостей, считает Екатерина Андреева.