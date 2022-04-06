Российский комик высказался о конфликтах с коллегой

Популярный российский комик и телеведущий Азамат Мусагалиев ответил на вопрос о конфликтах с юмористом и своим соведущим по нескольким шоу Денисом Дороховым. О ссорах с коллегой он рассказал в своем Telegram-канале.

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«С ним (Дороховым — прим. «Ленты.ру») невозможно ругаться. Человек не понимает все равно», — заявил Мусагалиев, комментируя вопрос поклонника. Он добавил, что с коллегой в таких случаях «проще согласиться».

Вместе с тем Мусагалиев назвал его своим любимым комиком и очень талантливым человеком. «В нем столько юмора. [Он] очень смешной», — высказался о Дорохове юморист.

Ранее Мусагалиев раскрыл закулисье сатирического шоу «Однажды в России», выходящего на телеканале ТНТ. Он рассказал, что создание одного выпуска передачи занимает больше месяца.