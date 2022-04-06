Как Денис Клявер живет после “Чая вдвоем”

6 апреля российский певец и композитор Денис Клявер отмечает 47-й день рождения. “Рамблер” решил вспомнить, чем занималась звезда дуэта “Чай вдвоем” в течение последних нескольких лет.

Фото: VK.com/denisklyaverdk VK.com/denisklyaverdk

Слухи о разладе между Денисом Клявером и Стасом Костюшкиным – солистами “Чая вдвоем” – ходили уже давно. В 2012 году артисты выпустили альбом и объявили, что коллектива больше нет. Денис Клявер отдал “Чаю вдвоем” 18 лет жизни.

VK.com/denisklyaverdk

Фанаты музыканта затаили дыхание: продолжит ли он карьеру в шоу-бизнесе или уйдет в бессрочный отпуск? Прошло немного времени и они смогли облегченно выдохнуть.

В 2013 году Денис Клявер триумфально вернулся на сцену уже как сольный артист. Музыкант выпустил альбом “Не такая, как все” и получил “Золотой граммофон” за одноименный сингл. Клявер начал гастролировать по России, и публика встретила его тепло.

В том же году в личной жизни звезды произошли изменения: третья супруга Дениса – Ирина Клявер – родила сына Даниэля.

VK.com/denisklyaverdk

Но имя артиста запестрело в заголовках по другой причине. Дело в том, что Денис Клявер рассказал о внебрачной дочери – пятилетней Эвелине. Ее мамой оказалась известная певица Ева Польна.

Кстати, Клявер поддерживает отношения со всеми своими детьми от предыдущих браков.

Заявление не сказалось на репутации артиста, и он продолжил наращивать популярность. Денис в некотором смысле пошел по стопам отца (актера Ильи Олейникова), поэтому время от времени стал появляться в кино и телесериалах. Также артиста пригласили в качестве актера дубляжа в проект “Моана” (2016) и “Лето” (2018). Сейчас Денис нередко участвует в съемках разных шоу на федеральных каналах – “Дуэты”, “Один в один”, “Возможно все!” и других.

Также Денис Клявер вместе с супругой занимается бизнесом. Семья открыла салон одежды для собак (Desperadoes dogs). Ирина придумывает дизайн костюмов, а Денис занимается всеми коммерческими проблемами. Пригодился и продюсерский опыт, отмечает артист.

Осенью 2021 года в СМИ появились комментарии Костюшкина и Клявера о воссоединении легендарного дуэта. Если сказать кратко: это в планы двух уже самостоятельных артистов не входит.