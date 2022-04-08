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14 часов назад

Шнуров стал официальным голосом телеканала ТНТ

Даша Краснова

Сергей Шнуров заключил соглашение с телеканалом ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Шнуров стал официальным голосом телеканала ТНТ
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Музыкант записал эксклюзивную песню для комедийного сериала «Семья», премьера которого запланирована на ТНТ на 11 апреля 2022 года. Также в ближайшее время Шнуров представит ряд других работ, которые созданы для проектов телеканала.

В начале марта 2022 года Сергей Шнуров временно покинул пост генерального продюсера RTVI. По его словам, его мнение «в контексте происходящих событий может не совпадать с редакционной политикой».

До этого мы рассказывали, что бывшая супруга Шнурова рассекретила роман с бывшим «Холостяком».

ТВ,Холостяк,Семья,Сергей Шнуров,
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