Чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»

Пятая серия нового сезона шоу «Холостяк» получила название «Последствия». В ней главных героев ждал тест на «мужественность» и полоса препятствий, после которой девушки припомнили Холостяку то, что он сделал в предыдущих выпусках. Многие из них озвучили свои сомнения в искренности мужчин.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Пятый выпуск «Холостяка» начался с очередного испытания для мужчин – «Полоса женских препятствий». Парни должны были определить, какой из салатов уже просрочен, открыть бутылку без штопоры и даже вкрутить лампочку. Девушки оценили такой конкурс по достоинству и хорошо посмеялись. Действительно, посмеяться было над чем: Димаш не мог надуть шарик, а Александр помог ему.

Видео дня

Такие дружеские отношения участницы шоу не упустили возможность оценить: «Да у них там своя романтика». На испытании сбора палатки Саша чувствовал себя как в своей тарелке, в принципе как и в остальных конкурсах, а вот Димаш в очередной раз отставал. «У Саши большое преимущество. Димашу хочется просто подойти и помочь... очень нелепо выглядит», – отметили девушки.

В завершающих испытаниях Саша очень аккуратно сложил вещи в чемодан, быстро вкрутил лампочку, пока Димаш еще мучился с банками. Участницы отметили, что Саша – суперхозяйственный и умелый парень. Димаша же многие оправдывали: он привык есть вне дома, и у него есть помощница. Несмотря на свою победу, Гранков решил передать свой выигрыш – свидание – сопернику и провести вечер со всеми девушками. Димаш обрадовался и пригласил аж трех девушек – Лизу, Юлю Хомич и Виолетту.

Последняя участница очень удивила холостяка: «Я не хочу на свидание... я хочу организовать свидание сама». Поэтому вместо нее холостяк пригласил Алену Ситникову. Но и она решила «выпендриться»: «Мне кажется, это не мое место. Я не хочу быть запасным вариантом». В итоге казахский предприниматель из Швейцарии отправился на свидание с двумя девушками – Лизой и Юлей.

Романтическая встреча состоялась на яхте.

«Сегодня я ваш капитан. Мы отправляемся в долгое плавание», – самоуверенно встретил девушек Димаш.

В начале холостяк по старой привычке начал держать маску, но морской воздух и бокал повлияли на него, и он ее скинул. Свидание продолжилось откровенными разговорами.

«Это было так волшебно. Вы знаете, невозможно такими диалогами похвастаться в повседневной жизни. Не всегда с друзьями такие диалоги получаются. Мы реально дали друг другу кусочек себя», – отметила модель из США Лиза.

Корабль принес троицу в красивую бухту, где девушки поплавали, но увы без холостяка.

«Димаш не купается: у него рука болит, нога болит, то болит. Он, конечно, немножко такой старый, такой ворчунчик», – отметила одна из участниц.

В завершении встречи Димаш подарил обеим девушкам розы.

Саша остался с девушками на вилле, как и хотел. «У меня были слишком завышенные ожидания от этой встречи», – уже с порога заметил холостяк. Между участниками царила напряженная атмосфера. Александр предложил Алене Ситниковой поговорить. Босую девушку мужчина пронес по пирсу на руках, что очень не понравилось другим участницам и особенно нервно улыбающемуся Димашу. К слову, ранее Алена все три церемонии дарила розу Димашу.

Обиженный казахский холостяк отметил: «У Алены нет искреннего интереса ни к Саше, ни ко мне, вряд ли она расстроится, если покинет проект». Саша продолжал уделять внимание каждой участнице: то гладил по рукам, то обнимал, то трогал ножку. София Мацулева, получившая первый поцелуй на проекте, не смогла сдержаться и отметила: «Это очень странная вечеринка. Ну слушай, ты очень тактильный человек. Меня это очень раздражает».