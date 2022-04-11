Снаткина объяснила, почему муж ушел из Comedy Club

Российская актриса театра и кино Анна Снаткина рассказала в интервью «Вокруг ТВ», почему ее муж – Виктор Васильев – без сожалений расстался со знаменитым проектом ТНТ Comedy Club. Запись беседы доступна на Youtube.
По словам артистки, взгляды на юмор ее супруга Виктора и коллег разошлись.
«Наверное, со временем там поменялся формат, а Витя у меня очень тонкий человек. Он бы не хотел, чтобы его дочь смотрела неприличные шутки», – объяснила Снаткина.
Виктор Васильев покинул шоу без скандала и даже поддерживает общение с некоторыми экс-коллегами.
Сейчас супруг актрисы работает над другими амбициозными проектами, не связанными с юмором.
Ранее мы рассказывали о том, какие скандалы происходили в шоу Comedy Club за все время его существования.