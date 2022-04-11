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4 часа назад

Гимнастка, появившаяся на шоу "Звезды в Африке", удивила всех участников

Мира Маркина

На телеканале ТНТ идет уже второй сезон реалити-шоу "Звезды в Африке". Идея шоу чем-то схожа с идеей "Последнего героя", который выходил на экранах с 2001 года в течение почти десяти лет. В проекте "Звезды в Африке" принимают участие популярные артисты, блогеры и спортсмены, которым приходится проходить непростые испытания, чтобы получить еду для себя и команды. Шоу довольно быстро стало популярным, ведь зрителям предоставилась возможность следить за тем, как чувствуют и ведут себя в экстремальных условиях те, кого они привыкли видеть на красных дорожках и совсем в другой обстановке.

Новая участница шоу "Звезды в Африке" удивила всех
Фото: кадр из реалити-шоу "звезды в африке"кадр из реалити-шоу "звезды в африке"

Совсем недавно к участникам реалити присоединилась спортсменка, чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова. Девушка встретила своих новых партнеров по съемочной площадке, лежа на шезлонге в одном купальнике. По словам самих участников шоу, она произвела фурор подобным появлением. Мужчины шутили над тем, что ей забыли выдать форму и предлагали подать полотенце. А девушки проекта, не скрывая зависти, отмечали, как парни "набросились" на Севастьянову, "забыв про еду", признавая, что у гимнастки, действительно, очень красивая фигура.

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Однако, некоторые подумали, что Каролина не годится для испытаний и борьбы в Африке, не приняли ее всерьез.

«Каролина идет в лифчике, в юбочке, на каблучках, - я думаю: ну все, сейчас неделю она почиллит с нами на отдыхе и домой поедет. Она же не выживет. Она не создана для этого, хрупкая» - такой была реакция Вали Карнавал на Севастьянову.

Но уже после первого же испытания все, кто так думал, поменяли свое мнение.

На свое первое испытание Каролина отправилась в компании Олега Верещагина и Никиты Джигурды. Им пришлось есть не самые приятные блюда, ради того, чтобы и они, и их команда, в итоге получили нормальный обед. Каролина была вынуждена съесть драконье яйцо и суп с рыбьими глазами, но она доказала всем участникам и зрителям, что пришла на проект бороться и сдаваться не планирует.

А под конец выпуска она вновь привлекла к себе внимание - камеры засняли, как вечером гимнастке делает массаж ступней певец Анатолий Цой. Однако, он потом признался, что ни о каком флирте не может идти и речи, ведь и у него, и у Севастьяновой есть отношения, в которых они счастливы. А все, что там происходит на проекте - это просто дружеские шутки.

ТВ,Анатолий Цой,Олег Верещагин,Никита Джигурда,
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