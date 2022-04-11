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8 часов назад

"Вот и мой сюрприз": Ирина Понаровская об участии в шоу "Маска"

Мария Иглина

В девятом выпуске самого охраняемого проекта — шоу "Маска" был разоблачен восьмой участник. Под маской Пончика оказалась певица Ирина Понаровская. В социальных сетях артистка поделилась эмоциями от шоу.

"Вот и мой сюрприз": Понаровская об участии в шоу "Маска"
Фото: Кадр из шоу "Маска"Кадр из шоу "Маска"

"Вот и мой сюрприз. Я рада была принять участие в самом масштабном и рейтинговом шоу «Маска». До сих пор эмоции меня переполняют от такого необычного и интересного для меня опыта. Хочу поблагодарить Тимура Вайнштейна, Юлию Сумачеву, Наталью Варен, всех создателей костюмов, режиссеров, администраторов и всех причастных к этой неповторимой программе. А также самое профессиональное, красивое и позитивное жюри",

— написала Понаровская.

Кроме Пончика в проекте рассекретили уже таких персонажей, как Пес, Павлин, Лошадь, Джокер, Осьминог, Леопард, Малыш.

Ранее Снаткина объяснила, почему муж ушел из Comedy Club.

ТВ,Маска,Тимур Вайнштейн,Ирина Понаровская,
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