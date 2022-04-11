"Вот и мой сюрприз": Понаровская об участии в шоу "Маска"

В девятом выпуске самого охраняемого проекта — шоу "Маска" был разоблачен восьмой участник. Под маской Пончика оказалась певица Ирина Понаровская. В социальных сетях артистка поделилась эмоциями от шоу.
"Вот и мой сюрприз. Я рада была принять участие в самом масштабном и рейтинговом шоу «Маска». До сих пор эмоции меня переполняют от такого необычного и интересного для меня опыта. Хочу поблагодарить Тимура Вайнштейна, Юлию Сумачеву, Наталью Варен, всех создателей костюмов, режиссеров, администраторов и всех причастных к этой неповторимой программе. А также самое профессиональное, красивое и позитивное жюри",
— написала Понаровская.
Кроме Пончика в проекте рассекретили уже таких персонажей, как Пес, Павлин, Лошадь, Джокер, Осьминог, Леопард, Малыш.