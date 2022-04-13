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5 часов назад

Галустян не сможет уйти из "Газпром-медиа"

Мария Каткова

Михаил Галустян и медиахолдинг "Газпром-медиа" подписали эксклюзивный контракт, в рамках которого актер не может участвовать в проектах других компаний. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на медиахолдинг.

Галустян не сможет уйти из "Газпром-медиа"
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Срок и сумма нового контракта не разглашаются. Известно, что теперь Галустян не может принимать участие в проектах, создающихся не в "Газпром-медиа".

Актер будет сниматься в новых проектах холдинга, а также продолжит вести шоу "Звезды в Африке", будет появляться в имиджевых роликах, станет рекламным лицом и будет представлять бренды "Газпром-медиа" на различных площадках.

Сейчас Михаил Галустян ведет шоу "Звезды в Африке" на ТНТ. Он стал ведущим проекта в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Галустян рассказал о строгих правилах на съемках шоу для ТНТ.

ТВ,Михаил Галустян,Коммерсант,Газпром-медиа,
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