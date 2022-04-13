Комик рассказал, как КВН испортил его отношения

Комик и бывший участник КВН Дмитрий Позов рассказал, как его личные отношения с девушкой испортились из-за поездок на игры КВН. Об этом он сообщил в YouTube-шоу "Я же говорила".

Фото: Pozov Live/Telegram Pozov Live/Telegram

Он рассказал, что из-за постоянных поездок на игры КВН, его девушка начала подозревать его в изменах. Дело доходило до того, что они ругались, стоило ему сесть в поезд.

"Я только садился в поезд, ей казалось, что все, я ей изменяю, вот на перроне", — пожаловался он.

Сейчас он уже не встречается с этой девушкой, но отметил, что был ей верен во время поездок. Позов добавил, что его сердили подобные сцены ревности, из-за чего он негативно относится к подобным выходкам у женщин.