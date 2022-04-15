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3 часа назад

Героиня «Холостяка» раскрыла сложность участия в проекте

Lenta.ru

Героиня девятого сезона популярного шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, модель Яна Сапета раскрыла сложность участия в проекте. В беседе с ELLE она назвала одной из трудностей программы то, что ей приходилось много общаться с другими участницами проекта.

Героиня «Холостяка» раскрыла сложность участия в проекте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сапета рассказала, что героини проекта на съемках жили в одном здании. «В доме постоянно шли какие-то обсуждения. Для меня лично это было сложно, так как я люблю побыть наедине с собой», — пожаловалась на обилие разговоров собеседница издания. Модель добавила, что во время проживания с другими девушками ей приходилось слушать много лишней информации.

Она также отметила, что участницам шоу приходилось уживаться и с теми героинями проекта, которые были им несимпатичны. В связи с этим Сапета выразила уверенность в том, что девушкам на программе было сложнее, чем «холостякам».

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