Героиня «Холостяка» раскрыла сложность участия в проекте

Героиня девятого сезона популярного шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, модель Яна Сапета раскрыла сложность участия в проекте. В беседе с ELLE она назвала одной из трудностей программы то, что ей приходилось много общаться с другими участницами проекта.

Сапета рассказала, что героини проекта на съемках жили в одном здании. «В доме постоянно шли какие-то обсуждения. Для меня лично это было сложно, так как я люблю побыть наедине с собой», — пожаловалась на обилие разговоров собеседница издания. Модель добавила, что во время проживания с другими девушками ей приходилось слушать много лишней информации.