Стала известна судьба передачи "Жить здорово!"

Программа «Жить здорово!», которую ведет Елена Малышева , продолжит выходить. Об этом сообщили на сайте Первого канала .

Передача вернется в эфир в понедельник, 18 апреля, в 10:00.

30 марта в Telegram-канале Baza сообщили о том, что Малышева якобы объявила команде о закрытии проекта. По их информации, причиной стали изменения в сетке вещания Первого канала.