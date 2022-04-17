Стала известна судьба передачи "Жить здорово!"

Программа «Жить здорово!», которую ведет Елена Малышева, продолжит выходить. Об этом сообщили на сайте Первого канала.
Передача вернется в эфир в понедельник, 18 апреля, в 10:00.
30 марта в Telegram-канале Baza сообщили о том, что Малышева якобы объявила команде о закрытии проекта. По их информации, причиной стали изменения в сетке вещания Первого канала.
Однако Елена Малышева опровергла слухи о закрытии передачи.
«Ничего не закрыто. Я в Москве», — сказала ведущая.
Первый канал также прокомментировал появившиеся слухи:
«Сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет».