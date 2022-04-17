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3 часа назад

Стала известна судьба передачи "Жить здорово!"

Мира Маркина

Программа «Жить здорово!», которую ведет Елена Малышева, продолжит выходить. Об этом сообщили на сайте Первого канала.

Стала известна судьба передачи "Жить здорово!"
Фото: Кадр из передачи "Жить здорово!"Кадр из передачи "Жить здорово!"

Передача вернется в эфир в понедельник, 18 апреля, в 10:00.

30 марта в Telegram-канале Baza сообщили о том, что Малышева якобы объявила команде о закрытии проекта. По их информации, причиной стали изменения в сетке вещания Первого канала.

Однако Елена Малышева опровергла слухи о закрытии передачи.

«Ничего не закрыто. Я в Москве», — сказала ведущая.

Первый канал также прокомментировал появившиеся слухи:

«Сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет».

Ранее Снаткина объяснила, почему муж ушел из Comedy Club.

ТВ,Елена Малышева,Первый канал,
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