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1 час назад

«С телевизором вместо головы»: Пресняков рассказал, как выбирал костюм для шоу «Маска»

Мира Маркина

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков рассказал в своем микроблоге, почему он выбрал костюм Козерога для выступления на шоу «Маска» (НТВ). Артист выбыл из конкурса, так как был разоблачен жюри.

Пресняков рассказал, как выбирал костюм для шоу «Маска»
Фото: t.me/@npresnyakovt.me/@npresnyakov

В каталоге эскизов для третьего сезона вокального шоу костюма Никиты не было.

«Когда я пришел к продюсеру, там было очень много разных эскизов. Было много абсурдных, среди всех мне понравился киберкосмонавт, я такой: «О, ну вот это прикольно!» И был еще какой-то человек с телевизором вместо головы, телевизор горит как-то, мерцает, прикольно», — рассказал Пресняков.

Персонаж Козерог должен был появиться только в четвертом сезоне «Маски». Но продюсер шоу отметил, что костюм подходил Никите, поэтому планы решили скорректировать.

«И достает эскиз Козерога, и я такой: «Да, да, вау, это просто нереально!» То есть я сразу почувствовал какую-то связь. А все движения и фишки рождались прям во время», — вспомнил артист.

Музыкант признался, что обожает сериал «Доктор Кто», и это помогало ему придумывать впечатляющий образ. Например, движения в киберстиле, которые дополнили концепцию о роботе из будущего.

Кадр из телепрограммы "Маска"

Ранее мы рассказывали о откровенном заявлении, которое сделал Филипп Киркоров во время съемок шоу «Маска».

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