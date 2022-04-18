Пресняков рассказал, как выбирал костюм для шоу «Маска»

«Когда я пришел к продюсеру, там было очень много разных эскизов. Было много абсурдных, среди всех мне понравился киберкосмонавт, я такой: «О, ну вот это прикольно!» И был еще какой-то человек с телевизором вместо головы, телевизор горит как-то, мерцает, прикольно», — рассказал Пресняков.