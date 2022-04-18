Пресняков рассказал, как выбирал костюм для шоу «Маска»

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков рассказал в своем микроблоге, почему он выбрал костюм Козерога для выступления на шоу «Маска» (НТВ). Артист выбыл из конкурса, так как был разоблачен жюри.
В каталоге эскизов для третьего сезона вокального шоу костюма Никиты не было.
«Когда я пришел к продюсеру, там было очень много разных эскизов. Было много абсурдных, среди всех мне понравился киберкосмонавт, я такой: «О, ну вот это прикольно!» И был еще какой-то человек с телевизором вместо головы, телевизор горит как-то, мерцает, прикольно», — рассказал Пресняков.
Персонаж Козерог должен был появиться только в четвертом сезоне «Маски». Но продюсер шоу отметил, что костюм подходил Никите, поэтому планы решили скорректировать.
«И достает эскиз Козерога, и я такой: «Да, да, вау, это просто нереально!» То есть я сразу почувствовал какую-то связь. А все движения и фишки рождались прям во время», — вспомнил артист.
Музыкант признался, что обожает сериал «Доктор Кто», и это помогало ему придумывать впечатляющий образ. Например, движения в киберстиле, которые дополнили концепцию о роботе из будущего.
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