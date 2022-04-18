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2 часа назад

Рудова рассказала о жестоких условиях проекта «Звезды в Африке»

Мира Маркина

Наталья Рудова стала участницей второго сезона шоу «Звезды в Африке» (ТНТ). Актриса выбыла из проекта и рассказала о плачевных последствиях съемок в проекте, сообщает «КП».

Рудова рассказала о голоде на съемках «Звезд в Африке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках реалити-шоу участники самостоятельно добывали еду. Поскольку никаких послаблений за кадром не было, звезды часто голодали.

«Трое пацанов пронесли еду, и нас с первого дня лишили еды на двое суток из-за них. Если что-то выигрывали, то ели один раз в 2 дня. И то, что было, это только маис и бобы», — рассказала фанатам актриса в личном блоге.

Рудова поделилась, что многие участники после проекта столкнулись с расстройством пищевого поведения, стали бесконтрольно есть. У самой актрисы начались серьезные проблемы со здоровьем.

«У меня была тахикардия и плыло перед глазами из-за голода иногда. Это жесткий проект и морально, и физически», — подытожила Наталья.

Ранее мы рассказывали о том, какая участница второго сезона «Звезд в Африке» произвела фурор своим появлением.

ТВ,Наталья Рудова,
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