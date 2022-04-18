Рудова рассказала о голоде на съемках «Звезд в Африке»

Наталья Рудова стала участницей второго сезона шоу «Звезды в Африке» (ТНТ). Актриса выбыла из проекта и рассказала о плачевных последствиях съемок в проекте, сообщает «КП».
В рамках реалити-шоу участники самостоятельно добывали еду. Поскольку никаких послаблений за кадром не было, звезды часто голодали.
«Трое пацанов пронесли еду, и нас с первого дня лишили еды на двое суток из-за них. Если что-то выигрывали, то ели один раз в 2 дня. И то, что было, это только маис и бобы», — рассказала фанатам актриса в личном блоге.
Рудова поделилась, что многие участники после проекта столкнулись с расстройством пищевого поведения, стали бесконтрольно есть. У самой актрисы начались серьезные проблемы со здоровьем.
«У меня была тахикардия и плыло перед глазами из-за голода иногда. Это жесткий проект и морально, и физически», — подытожила Наталья.
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