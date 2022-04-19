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5 часов назад

Раскрыты имена всех участников шоу «Маска»

РИА "ФедералПресс"

Финальный выпуск шоу «Маска» запланирован на 1 мая. Но фанаты не хотят ждать. «Федеральное Агентство Новостей» опубликовало, кто прячется в костюмах, по мнению поклонников.

Раскрыты имена всех участников шоу «Маска»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«По мнению зрителей, под личиной Анубиса четко слышится голос солистки группы «2Маши» Марии Зайцевой. В маске Монстрика, полагают фанаты, спрятался певец Алексей Воробьев»,

– пишет источник.

Под маской Дракона фанаты узнали Ильдара Абдразакова – оперного певца. Уж слишком «оперный голос» у дракончика, считают в Сети. Пчелка – Лада Дэнс.

Мария Зайцева,лада Дэнс,Ильдар Абдразаков,Алексей Воробьев,
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