Экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» рассказал о пьянстве

Бывший ведущий британской версии программы «Кто хочет стать миллионером?» Крис Таррант (Chris Tarrant) признался, что в начале карьеры на телевидении имел проблемы с алкоголем. Об этом он написал в мемуарах It's Not A Proper Job: Stories from 50 Years in TV, которые будут выпущены 25 апреля, передает издание Daily Star.

Таррант рассказал, что первые десять лет работы на телевидении пил много алкоголя. По словам ведущего, к спиртному его пристрастил начальник. «Когда я устроился работать на телевидение, то познакомился с хорошим парнем по имени Джон Своллоу (John Swallow). Первым делом он повел меня в паб "Корона". На часах было 9:30, а мой новый босс уже поил меня алкоголем», — вспомнил он.

Экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» добавил, что следующие десять лет начинал свой рабочий день со спиртного. Как уточнил Таррант, он позволял себе выпить еще немного алкоголя во время ланча.