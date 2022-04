Экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» рассказал о пьянстве

Бывший ведущий британской версии программы «Кто хочет стать миллионером?» Крис Таррант (Chris Tarrant) признался, что в начале карьеры на телевидении имел проблемы с алкоголем. Об этом он написал в мемуарах It's Not A Proper Job: Stories from 50 Years in TV, которые будут выпущены 25 апреля, передает издание Daily Star.