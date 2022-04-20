Ведущий назвал способ привлечь внимание женщин и разозлил зрителей

Американский телеведущий Джесси Уоттерс в эфире программы The Five на Fox News рассказал, как привлек внимание своей будущей жены, чем разозлил зрителей. Запись программы была опубликована в Twitter.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Уоттерс заявил, что для привлечения внимания своей будущей жены он проколол шины в автомобиле.

«Первое, что я сделал, когда пытался добиться отношений с Эммой — я спустил ее шины. Она не могла никуда поехать», — заявил он.

После этого он рассказал, что предложил ее довезти. Девушка сразу же согласилась. Ведущий отметил, что жена так и не знала об этом поступке.

Коллеги Уоттерса с юмором отнеслись к ситуации. Другой ведущий Грег Гатфелд в шутку сравнил ведущего с маньяком, который имел псевдоним Зодиак.

Однако несмотря на реакцию коллег, в Twitter осудили телеведущего. По мнению пользователей, он перешел границы и надавил на девушку.

«Невероятно мерзкое поведение», «Именно так бы и поступил какой-нибудь психопат в кино», «Это можно сравнить с похищением»