Звезда Comedy Club рассказал об изнанке популярного шоу

Российский комик и актер Роман Юнусов рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, как адаптировался к съемкам в шоу «Звезды в Африке».
Роман Юнусов стал участником реалити в середине сезона. Актер признался, что чувство голода перенес легче, чем другие участники второго сезона.
«Когда я только пришел на проект, то ребята говорили мне, что они голодают, из еды есть только бобы и маис, то есть кукурузная мука. Я подумал, что ничего страшного в этом нет. (...) Но уже через три дня маис и бобы буквально бетонируются в твоем желудке», — рассказал комик.
Ни змей, ни крыс, ни опасных насекомых, по словам Романа, он не боялся. Комик признался, что в этом ему помог опыт съемок в других развлекательных шоу. Юнусов также высказался о том, какие черты характера позволяют с легкостью преодолеть все испытания, придуманные продюсерами «Звезд в Африке».
«Прежде всего в этом проекте человек должен обладать абсолютным хладнокровием. Забывать о каких-то чувствах, симпатиях при выполнении заданий. Ловить змею голыми руками, нырять, если потребуется», — подчеркнул артист.
Ранее мы рассказывали о том, с какими проблемами столкнулась популярная актриса после съемок шоу «Звезды в Африке».