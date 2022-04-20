Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
3 часа назад

Звезда Comedy Club рассказал об изнанке популярного шоу

Рамблер

Российский комик и актер Роман Юнусов рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, как адаптировался к съемкам в шоу «Звезды в Африке».

Звезда Comedy Club рассказал об изнанке популярного шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Роман Юнусов стал участником реалити в середине сезона. Актер признался, что чувство голода перенес легче, чем другие участники второго сезона.

«Когда я только пришел на проект, то ребята говорили мне, что они голодают, из еды есть только бобы и маис, то есть кукурузная мука. Я подумал, что ничего страшного в этом нет. (...) Но уже через три дня маис и бобы буквально бетонируются в твоем желудке», — рассказал комик.

Ни змей, ни крыс, ни опасных насекомых, по словам Романа, он не боялся. Комик признался, что в этом ему помог опыт съемок в других развлекательных шоу. Юнусов также высказался о том, какие черты характера позволяют с легкостью преодолеть все испытания, придуманные продюсерами «Звезд в Африке».

«Прежде всего в этом проекте человек должен обладать абсолютным хладнокровием. Забывать о каких-то чувствах, симпатиях при выполнении заданий. Ловить змею голыми руками, нырять, если потребуется», — подчеркнул артист.

Ранее мы рассказывали о том, с какими проблемами столкнулась популярная актриса после съемок шоу «Звезды в Африке».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители