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2 часа назад

Известный комик назвал ошибкой участие в КВН

Lenta.ru

Известный российский стендап-комик и бывший кавээнщик Павел Дедищев назвал ошибкой свое участие в КВН. Слова юмориста прозвучали в шоу «Надкаст», выпуск доступен на YouTube.

Известный комик назвал ошибкой участие в КВН
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По словам Дедищева, игра в КВН была оплошностью «целиком и полностью». «Как оказалось, это была большая ошибка», — добавил он.

Причину негативного отношения к своему участию в «Клубе веселых и находчивых» комик не прояснил. Вместе с тем он отметил, что игра в КВН многому его научила — в частности, пониманию юмора и умению строить шутки.

Дедищев играл в составе курской команды КВН «Случай в семье» в течение семи лет. В интервью изданию GQ юморист рассказывал, что участие в «Клубе веселых и находчивых» не приносило ему дохода. Помимо того, Дедищев критически высказывался о необходимости делать взносы для участия в «Клубе веселых и находчивых». После ухода из КВН он занялся карьерой стендап-комика. Юморист появлялся в таких проектах телеканала ТНТ, как «Stand Up», «Прожарка», «Comedy Баттл» и «Игра».

Ранее популярный комик и экс-кавээнщик Филипп Воронин опроверг распространенный миф о руководителе телеигры Александре Маслякове. Юморист выразил уверенность в том, что главе КВН не нравятся хвалебные шутки о себе.

ТВ,Александр Масляков,
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