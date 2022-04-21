RTVI подал иск к Первому каналу из-за использования знака «Док Ток»

RTVI подал в Арбитражный суд столицы иск к Первому каналу на 60,9 млн руб. из-за нелегального использования в его передаче товарного знака «Док Ток», сообщила Агентству городских новостей «Москва» CEO группы компаний RTVI Ольга Пивень.
«Действительно, RTVI подал иск к Первому каналу из-за нарушения им прав на товарный знак. Мы намерены отстаивать в соответствующих инстанциях свою правовую позицию и требуем от ответчиков 60,9 млн руб., из расчета 300 тыс. руб. за каждое контрафактное видео, а также возмещение связанных с этим иском издержек. Это давняя история - ответчик намеренно нарушает права истца более двух лет - и мы решили обратиться в суд за защитой своих прав. Тем более, что ответчик проигнорировал досудебные претензии», - рассказала Пивень.
В пресс-службе RTVI уточнили, что RTVI просит незамедлительно прекратить контрафактное использование товарного знака «Док Ток», обязать ответчика незамедлительно уничтожить все экземпляры программ, введенных в оборот (в том числе размещенных на сайтах, в соцсетях и в иных источниках), удалить спорное обозначение из оформления, анонсов и промороликов.
В феврале 2020 года RTVI обратил внимание, что Первый канал незаконно использовал название телешоу «Док Ток», которое выходит на RTVI с 9 сентября 2019 года. Программу на RTVI ведут Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас, известные аудитории как создатели документальных и социальных фильмов. В программе обсуждали в том числе проблемы детей-сирот, инклюзивное образование в России, волонтерское движение и другие темы. На Первом канале ведущими шоу выступали Ксения Собчак и Александр Гордон.