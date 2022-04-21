RTVI подал иск к Первому каналу из-за использования знака «Док Ток»

«Действительно, RTVI подал иск к Первому каналу из-за нарушения им прав на товарный знак. Мы намерены отстаивать в соответствующих инстанциях свою правовую позицию и требуем от ответчиков 60,9 млн руб., из расчета 300 тыс. руб. за каждое контрафактное видео, а также возмещение связанных с этим иском издержек. Это давняя история - ответчик намеренно нарушает права истца более двух лет - и мы решили обратиться в суд за защитой своих прав. Тем более, что ответчик проигнорировал досудебные претензии», - рассказала Пивень.