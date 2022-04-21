На ТВ начали разморозку?

Часть проектов, съемки которых были приостановлены, телепродюсеры, похоже, начинают снимать с полок, над ними продолжится работа. Судьба других шоу пока остается туманной...
Так, Илья Авербух на днях заявил: «Ледниковый период» на осень пока не планируется». И добавил, что у него и без того полно работы. Однако уже через пару дней продюсер проекта огласил в соцсетях совершенно противоположную информацию:
«Друзья, хочу внести ясность насчет телепроекта «Ледниковый период». Ничего не приостанавливается, мы уже начали подготовку и верим, что в сентябре-октябре выйдем на экраны с «Ледниковым периодом». Но решение об этом принимает руководство Первого канала, и оно оглашается ближе к лету. Так было всегда!»
В конце апреля вернется из вынужденного отпуска команда «Давай поженимся!». По крайней мере, сотрудников и ведущих отправляли отдохнуть именно до этого срока. Несколько выпусков программы были отсняты заранее. Их сразу выпустят в эфир (дату выхода огласят дополнительно), а съемочная группа тем временем начнет работу над следующими историями. Герои для этого есть, поскольку кастинг женихов и невест проводился даже во время простоя.
Не за горами и съемки «Модного приговора». Ведущий программы Александр Васильев уже вернулся из Франции, где коротал время в своей парижской квартире. Историк моды сейчас сам ходит по московским магазинам одежды, изучает ассортимент. Ведь многие из тех брендов, с которыми сотрудничала передача, покинули Россию - надо искать новых партнеров, чем Васильев, по всей видимости, занялся лично.
«Жить здорово!» с Еленой Малышевой тоже не исчезнет, как сообщалось ранее. По некоторым данным, программу вернут на экраны в начале осени. Но есть вероятность, что это произойдет и раньше, поскольку кое-что из развлекательного контента уже поставили в программу передач. Например, «Что? Где? Когда?» стартовало с весенней серией. Правда, состав участников претерпел изменения. Из-за событий на Украине выбыли из игры (а кто-то и из страны) ключевые знатоки: Николай Крапиль, Иван Марышев, Денис Галиакберов и некоторые другие. Зато снова в деле Александр Друзь.
Самая загадочная ситуация складывается с «Вечерним Ургантом», поскольку ходят упорные слухи, что сам Иван Ургант намерен все-таки эмигрировать. В начале марта он вместе с семьей улетел в Израиль. Говорили, что так там и останется. Однако Иван попросил слухам не верить и вскоре действительно вернулся. Но, как говорят, только для того, чтобы распродать недвижимость и закрыть различные нерешенные вопросы на родине. Сам Иван ничего не комментирует. Поэтому появится ли он когда-нибудь снова на Первом вместе со своим именным проектом - непонятно.
- Так и отлично, если этот «Вечерний Ургант» закроют! - заявила звезда «Кабачка «13 стульев» актриса Зоя Зелинская. - Меня эта передача всегда возмущала. Примитивная. И юмор там зачастую был недобрым! Я удивлялась: зачем же это все показывают? Ради чего Константин Эрнст пропустил это на Первый канал? Поэтому если Ивана Урганта перестанут показывать на нашем телевидении, то и прекрасно. Говорили, будто он хотел уехать в другую страну. Вот пусть едет! Не стала бы я скучать и по передаче Александра Гордона («Док-ток»), который бесконечно ведет некие монологи, которые имеют двойное дно. Я бы это даже назвала антигосударственной деятельностью. Еще он бы куда-нибудь уехал! Но нет, он будет держаться тут. Вот без чего точно нам всем не обойтись, это без информационных передач. Особенно сейчас, в это время. Я именно такие передачи и смотрю в основном. И пока, думаю, развлекательные программы возвращать вообще рано. Не до этого всем нам - не до развлечений.
- Я бы сильно обрадовался закрытию «Битвы экстрасенсов», - говорит Амаяк Акопян. - На мой взгляд, очень вредная передача. Она представляет собой сплошной обман - наглый, циничный. Но зрители смотрят, верят. И потом идут к так называемым экстрасенсам, деятельность которых популяризирует эта программа. Люди отдают всем этим магам и колдунам деньги. За что? За обман. Вот такие вредоносные передачи надо убирать. Но это невыгодно каналам. Они ведь тоже на этом зарабатывают.
- Я давно уже смотрю передачи не по телевизору, а в интернете, - признается Елена Ханга. - Поэтому могу выбирать и просто не смотреть то, что вызывает отторжение. Я так поняла, что пока ни одну из развлекательных программ официально не закрывают - ни проект с Иваном Ургантом, ни передачу Максима Галкина. Но если бы что-то вдруг решили закрыть, то единственная передача, которую мне очень жаль было бы потерять, - «Что? Где? Когда?».