На ТВ начали разморозку?

- Так и отлично, если этот «Вечерний Ургант» закроют! - заявила звезда «Кабачка «13 стульев» актриса Зоя Зелинская. - Меня эта передача всегда возмущала. Примитивная. И юмор там зачастую был недобрым! Я удивлялась: зачем же это все показывают? Ради чего Константин Эрнст пропустил это на Первый канал? Поэтому если Ивана Урганта перестанут показывать на нашем телевидении, то и прекрасно. Говорили, будто он хотел уехать в другую страну. Вот пусть едет! Не стала бы я скучать и по передаче Александра Гордона («Док-ток»), который бесконечно ведет некие монологи, которые имеют двойное дно. Я бы это даже назвала антигосударственной деятельностью. Еще он бы куда-нибудь уехал! Но нет, он будет держаться тут. Вот без чего точно нам всем не обойтись, это без информационных передач. Особенно сейчас, в это время. Я именно такие передачи и смотрю в основном. И пока, думаю, развлекательные программы возвращать вообще рано. Не до этого всем нам - не до развлечений.