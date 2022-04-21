"Голос.Дети" на Первом канале получил дополнительный этап

На Первом канале 22 апреля пройдет специальный дополнительный этап шоу «Голос.Дети». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Участие в этапе тором примут исполнители, не прошедшие этап «Песня на вылет», но сохранившие шансы продолжить борьбу.
«Кому из них удастся присоединиться к уже выбранным финалистам, а кто окончательно покинет проект — решит зрительское голосование», — рассказали организаторы.
Собранный в ходе зрительского голосования доход «Первого канала» и других партнеров будет перечислен на благотворительность, в фонд AdVita, уточнили в пресс-службе.
В эфире Первого канала 18 февраля стартовал новый, девятый сезон музыкального шоу «Голос.Дети».
В конкурсе принимают участие юные исполнители из России и других стран. Наставниками детей в новом сезоне стали исполнители Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста).