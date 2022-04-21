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12 минут назад

Губерниев и Бузова помирились в эфире спортивного канала

Мира Маркина

Известный комментатор Дмитрий Губерниев публично принес извинения телеведущей и певице Ольге Бузовой, сообщает «КП».

Губерниев и Бузова помирились в эфире спортивного канала
Фото: Кадр из телепередачиКадр из телепередачи

Летом 2021 года между телезвездами случился конфликт.

Губерниев пошутил о чрезмерном употреблении коньяка. Бузова приняла шутку на свой счет и заплакала в эфире «Матч ТВ».

Продюсеры телеканала устроили пресс-конференцию, на которую пригласил поссорившихся знаменитостей. Дмитрий Губерниев пришел на встречу с большим букетом красных роз, тремя книгами сказок и конфетами с коньяком для Ольги.

Ранее мы рассказывали о том, с кем ведущей «Звезд в Африке» приписывают роман.

ТВ,Дмитрий Губерниев,
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