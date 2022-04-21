Губерниев и Бузова помирились в эфире спортивного канала

Известный комментатор Дмитрий Губерниев публично принес извинения телеведущей и певице Ольге Бузовой, сообщает «КП».

Фото: Кадр из телепередачи Кадр из телепередачи

Летом 2021 года между телезвездами случился конфликт.

Губерниев пошутил о чрезмерном употреблении коньяка. Бузова приняла шутку на свой счет и заплакала в эфире «Матч ТВ».

Продюсеры телеканала устроили пресс-конференцию, на которую пригласил поссорившихся знаменитостей. Дмитрий Губерниев пришел на встречу с большим букетом красных роз, тремя книгами сказок и конфетами с коньяком для Ольги.