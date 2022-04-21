Канделаки: Губерниев сделал из биатлона бразильский сериал

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки рассказала, как деятельность спортивного комментатора и телеведущего Дмитрия Губерниева повлияла на рост популярности биатлона в России.
«Карьера Губерниева — пример того, что биатлон, который не был в России ключевым, стал спортом номер один. Да, биатлон смотрели и до Губерниева, но мы смотрим на цифры и понимаем, что из этого вида спорта он сделал бразильский сериал. Мы узнали, у кого жена беременна, у кого-то еще что-то. Все вызывает эмпатию.
Нам нужны дополнительные эмоции и слова. Мы прорвали эту плотину и время, когда в спорте были нужны лишь глубочайшие профессионалы, уже ушло. Будем привлекать новых звезд и надеемся на взаимность», — заявила Канделаки на пресс-конференции, организованной в пресс-центре телеканала «Матч ТВ».
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что готов появиться в одной программе в эфире «Матч ТВ» с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Напомним, во время чемпионата Европы — 2020 по футболу между Губерниевым и Бузовой произошел конфликт. Певица посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась.
Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.