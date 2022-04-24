Чем нам запомнится MTV

20 апреля закончилась целая эпоха. В связи с приостановкой деятельности компании Paramount в России прекратил вещание телеканал MTV Russia. С 2013 года его можно было смотреть только по платной подписке, но теперь и эта возможность утрачена. Какие культовые вещи, программы и люди ассоциируются с MTV, читайте в статье “Рамблера”.

Стрельников, Шелест, Комолов & Co

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Еще в первые годы вещания на канале обосновались будущие звезды российского телевидения. Александр Анатольевич – первое лицо, которое увидели зрители MTV в 1998 году. Ведущий работал на телеканале до 2013-го, выпускал авторскую программу “News Блок”. Затем он покинул MTV, чтобы вернуться шесть лет спустя.

Тутта Ларсен вела множество разных программ, в том числе “Дневной каприз”, “Поцелуй навылет” и в общей сложности отдала MTV десять лет своей жизни. После ведущая попробовала себя в разных проектах на радио и телевидении. Сейчас Ларсен в основном занимается блоггингом.

Ведущие “Бодрого утра” и “Правила Буравчика” – Антон Комолов и Ольга Шелест – работают в тандеме не один десяток лет. Вместе звезды возвращались на MTV и покидали его вновь (в последний раз – в 2010-м). Дуэт до сих пор приглашают в спецпроекты и на мероприятия вместе – настолько они сработались друг с другом за эти годы.

Яна Чурикова работала на MTV до его последнего дня. Ведущая культового шоу “12 злобных зрителей”, а также программы “Большое кино” в последнее время занимала должность руководителя каналов молодежного и музыкального вещания холдинга Paramount Global. Яна заявила в своем телеграм-канале, что деятельность MTV именно приостановлена, но не прекращена.

Бренд-войс телеканала Василий Стрельников вел программы “Weekend Каприз”, “Итак, 90-е” и “Тихий час”. Его могли не знать в лицо, но голос твердо врезался в память каждого постоянного зрителя MTV. Стрельников “ушел в подполье” и с 2015 года занимается в основном авторскими программами “Иновещание” на “Маяке”.

Сериалы производства MTV

В 2002 году после закрытия большинства телепрограмм, над которыми трудились перечисленные выше ведущие, в сетке вещания доля исключительно развлекательного контента выросла в разы. А что может привязать аудиторию сильнее, чем сериалы? В эфире появились дублированные культовые зарубежные ситкомы и мультсериалы – “Клава, давай!”, “Южный парк”, “Бивис и Баттхед”, “Друзья”, “Блудливая Калифорния”, “Клиника”, “Мохнатики”, “Сплетница” и многие другие. А в 2006 году на MTV показали первые серии сериала собственного производства “Клуб”. Успех проекта позволил телеканалу снять еще один сериал — “Здрасьте, я ваше папо”.

Реалити-шоу и культовые программы

Узнаваемый стиль каналу MTV придавали его передачи и форматы. Например, “SHIT-парад” – ведущие Миша Рольник и Ася Калясина смотрели новые музыкальные клипы и от души критиковали их. А еще отбирали трешовые пользовательские ролики для трансляции в эфире. Эту программу Роспатент назвал аморальной.

Или “Поцелуй навылет”, где герой программы выбирал себе пару “вслепую”, оценивая или ощупывая лишь некоторые части тела потенциального партнера. Сложилась ли после шоу хотя бы одна парочка – сказать сложно. Но одно точно нельзя отрицать: передача была очень популярна у аудитории, хотя является по сути адаптацией американского формата.

Шоу “12 злобных зрителей” пусть давно и не выходит в эфир, но его тоже наверняка запомнят фанаты телеканала. Напомним, в нем гости приходили в студию, смотрели свежие видеоклипы, после чего оценивали их. И порой слишком жестко, что порождало между собравшимися бурный конфликт. Так что было место и хлебу, и зрелищам.