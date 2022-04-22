"Первый канал" покажет ледовое шоу Тутберидзе

По ТВ можно будет увидеть номера Щербаковой, Валиевой, Загитовой, Туктамышевой и других звезд фигурного катания.

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

"Первый канал" в воскресенье, 24 апреля, покажет ледовое шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду".

Пресс-служба канала сообщает, что, в том числе, будут продемонстрированы программы, с которыми отечественные фигуристы выступали на Олимпиаде в Пекине.