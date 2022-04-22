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3 часа назад

"Первый канал" покажет ледовое шоу Тутберидзе

Советский спорт

По ТВ можно будет увидеть номера Щербаковой, Валиевой, Загитовой, Туктамышевой и других звезд фигурного катания.

"Первый канал" покажет ледовое шоу Тутберидзе
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

"Первый канал" в воскресенье, 24 апреля, покажет ледовое шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду".

Пресс-служба канала сообщает, что, в том числе, будут продемонстрированы программы, с которыми отечественные фигуристы выступали на Олимпиаде в Пекине.

Участниками шоу будут Анна Щербакова, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицына / Никита Кацалапов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Михаил Коляда, Дарья Усачева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Арсений Федотов и Морис Квителашвили.

Начнется трансляция, в которой покажут представление, показанное в Москве, в 18:55 мск.

ТВ,Майя Хромых,Александр Галлямов,Камила Валиева,Аделия Петросян,Александра Трусова,Морис Квителашвили,Этери Тутберидзе,Виктория Синицына,Алина Загитова,Никита Кацалапов,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Евгения Медведева,Анастасия Мишина,Евгения Тарасова,Анна Щербакова,Владимир Морозов,Первый канал,
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