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56 минут назад

Филипп Киркоров считает, что его роль важнее артистов на шоу «Маска»

FBM.ru

Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец высказал свое мнение о важности его персоны в шоу «Маска». Исполнитель также заявил, что совершенно недоволен документальным YouTube-проектом о программе.

Киркоров считает, что его роль важнее артистов на шоу «Маска»
Фото: https://fbm.ru/https://fbm.ru/

Три сезона шоу «Маска» зрители видят Киркорова среди жюри. Помимо оценки выступлений артистов, Филипп Бедросович приносит в шоу зрелищности, так как каждый раз появляется в вызывающих костюмах.

Не так давно Киркоров сообщил, что ему не понравится документальный YouTube-проект о телешоу «Маска». По словам знаменитости, в проекте недооценили его роль. Филипп же считает свою роль одной из важных в этой программе.

«Нужно интуитивно чувствовать, в каком же направлении пойдет шоу… Короче, это тоже труд», – говорит Киркоров.

Исполнитель также рассказал, что свои образы для шоу всегда планирует заранее. Филипп подчеркнул, что на полуфинале и в заключительном выпуске шоу «Маска» он намерен всех удивить своими образами.

ТВ,Маска,Филипп Киркоров,
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