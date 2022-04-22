Киркоров считает, что его роль важнее артистов на шоу «Маска»

Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец высказал свое мнение о важности его персоны в шоу «Маска». Исполнитель также заявил, что совершенно недоволен документальным YouTube-проектом о программе.

Три сезона шоу «Маска» зрители видят Киркорова среди жюри. Помимо оценки выступлений артистов, Филипп Бедросович приносит в шоу зрелищности, так как каждый раз появляется в вызывающих костюмах.

Не так давно Киркоров сообщил, что ему не понравится документальный YouTube-проект о телешоу «Маска». По словам знаменитости, в проекте недооценили его роль. Филипп же считает свою роль одной из важных в этой программе.

«Нужно интуитивно чувствовать, в каком же направлении пойдет шоу… Короче, это тоже труд», – говорит Киркоров.