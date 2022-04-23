Объявлена еще одна финалистка шоу "Голос.Дети"

Накануне стало известно, кто из участников дополнительного этапа прошел в финал проекта "Голос.Дети. Имя финалиста озвучил ведущий шоу Дмитрий Нагиев во время трансляции на Первом канале.
«София Олареско в финале суперпроекта „Голос“», — объявил ведущий шоу Дмитрий Нагиев.
За девочку из Сургута (ХМАО) проголосовали 49,4 процента зрителей.
Напомним, что дополнительный этап шоу "Голос.Дети" сделали для тех участников, которые не смогли попасть в финал шоу после предыдущих этапов. Финалистов выбирали телезрители.
Специальный этап конкурса прошел 22 апреля на Первом канале. Доход, собранный в ходе зрительского голосования, будет направлен на благотворительность, в фонд AdVita. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.
В конкурсе участвуют юные исполнители не только из России, но и других стран. В новом сезоне в роли наставников выступят популярные российские музыканты Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста.
Ранее мы писали о том, что популярный ведущий назвал причину своего ухода из шоу на ТНТ.