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56 минут назад

Объявлена еще одна финалистка шоу "Голос.Дети"

Катя Кобышева

Накануне стало известно, кто из участников дополнительного этапа прошел в финал проекта "Голос.Дети. Имя финалиста озвучил ведущий шоу Дмитрий Нагиев во время трансляции на Первом канале.

Объявлена еще одна финалистка шоу "Голос.Дети"
Фото: Кадр из передачи "Голос.Дети"Кадр из передачи "Голос.Дети"

«София Олареско в финале суперпроекта „Голос“», — объявил ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

За девочку из Сургута (ХМАО) проголосовали 49,4 процента зрителей.

Напомним, что дополнительный этап шоу "Голос.Дети" сделали для тех участников, которые не смогли попасть в финал шоу после предыдущих этапов. Финалистов выбирали телезрители.

Специальный этап конкурса прошел 22 апреля на Первом канале. Доход, собранный в ходе зрительского голосования, будет направлен на благотворительность, в фонд AdVita. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

В конкурсе участвуют юные исполнители не только из России, но и других стран. В новом сезоне в роли наставников выступят популярные российские музыканты Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста.

Ранее мы писали о том, что популярный ведущий назвал причину своего ухода из шоу на ТНТ.

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