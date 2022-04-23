Мультипликатора «Гравити Фолз» и «Время приключений» уволили

Фил Ринда попал под сокращение.
Netflix начал проводить антикризисные меры по оптимизации бизнеса. Как стало известно изданию The Wrap, стриминговый сервис значительно сократил команду анимационной студии. Например, из компании был уволен Фил Ринда, который работал в культовых проектах «Гравити Фолз» и «Время приключений».
Как отметили источники платформы, больше всего пострадало от сокращений подразделение Kids&Family. Кроме того, заморозке подверглись адаптация сериала «Кость», мультсериал по мотивам юмористической детской книги Роальда Даля «Твиты», а также проект аниматора My Little Pony Лорен Фауст.
Оптимизация работы анимационного подразделения Netflix связана с тем, что компания сейчас проживает самый большой кризис в своей истории после объявления о первой потере подписчиков за более чем десятилетие. Сервис отчитался о снижении на 200 тыс. платных пользователей в первом квартале.