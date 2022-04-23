Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
33 минуты назад

Мультипликатора «Гравити Фолз» и «Время приключений» уволили

Sostav.ru

Фил Ринда попал под сокращение.

Мультипликатора «Гравити Фолз» и «Время приключений» уволили
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Netflix начал проводить антикризисные меры по оптимизации бизнеса. Как стало известно изданию The Wrap, стриминговый сервис значительно сократил команду анимационной студии. Например, из компании был уволен Фил Ринда, который работал в культовых проектах «Гравити Фолз» и «Время приключений».

Как отметили источники платформы, больше всего пострадало от сокращений подразделение Kids&Family. Кроме того, заморозке подверглись адаптация сериала «Кость», мультсериал по мотивам юмористической детской книги Роальда Даля «Твиты», а также проект аниматора My Little Pony Лорен Фауст.

Оптимизация работы анимационного подразделения Netflix связана с тем, что компания сейчас проживает самый большой кризис в своей истории после объявления о первой потере подписчиков за более чем десятилетие. Сервис отчитался о снижении на 200 тыс. платных пользователей в первом квартале.

ТВ,Кости,Гравити Фолз,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители