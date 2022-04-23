Мультипликатора «Гравити Фолз» и «Время приключений» уволили

Фил Ринда попал под сокращение.

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Netflix начал проводить антикризисные меры по оптимизации бизнеса. Как стало известно изданию The Wrap, стриминговый сервис значительно сократил команду анимационной студии. Например, из компании был уволен Фил Ринда, который работал в культовых проектах «Гравити Фолз» и «Время приключений».

Как отметили источники платформы, больше всего пострадало от сокращений подразделение Kids&Family. Кроме того, заморозке подверглись адаптация сериала «Кость», мультсериал по мотивам юмористической детской книги Роальда Даля «Твиты», а также проект аниматора My Little Pony Лорен Фауст.