Садальский упрекнул наставников шоу "Голос"

"Голос" — шоу, не создающее звезд. Вы все прекрасно понимаете идею этой передачи. Создана программа для "своих". Якобы звезды пытаются открыть новые имена. На нашем ТВ никому не нужны молодые таланты, хотя есть замечательные новые исполнители", — поделился размышлениями актер.