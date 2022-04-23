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3 часа назад

Садальский упрекнул наставников шоу "Голос"

Мира Маркина

Российский актер Станислав Садальский выразил в своем личном блоге мнение, что шоу "Голос" не помогает молодым талантам продвигаться на эстраде.

Садальский упрекнул наставников шоу "Голос"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Голос" — шоу, не создающее звезд. Вы все прекрасно понимаете идею этой передачи. Создана программа для "своих". Якобы звезды пытаются открыть новые имена. На нашем ТВ никому не нужны молодые таланты, хотя есть замечательные новые исполнители", — поделился размышлениями актер.

Станислав Садальский не впервые критически высказывается в адрес наставников творческих шоу, которые существуют на российском телевидении. Его критики не избежали телепрограммы "Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Лучше всех", а также "Маска".

Ранее мы рассказывали о том, кто стал второй финалисткой детского "Голоса".

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