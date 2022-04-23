Пухляш из клипа Little Big стал ведущим трэвел-шоу

23 апреля на телеканале "Муз-ТВ" стартовало трэвел-шоу "Приехали!", ведущим которого стал актер и шоумен Дмитрий Красилов. Артист запомнился зрителям как танцор из клипа группы Little Big на песню "Uno".

В рамках трэвел-шоу Красилову предстоит отправиться в тур по России: ведущий побывает на Тихоокеанском флоте, станцует лезгинку в Махачкале, познакомится с национальной кухней в Казани. В первом выпуске актер оказался в Улан-Удэ.