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2 часа назад

Пухляш из клипа Little Big стал ведущим трэвел-шоу

Мира Маркина

23 апреля на телеканале "Муз-ТВ" стартовало трэвел-шоу "Приехали!", ведущим которого стал актер и шоумен Дмитрий Красилов. Артист запомнился зрителям как танцор из клипа группы Little Big на песню "Uno".

Пухляш из клипа Little Big стал ведущим трэвел-шоу
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В рамках трэвел-шоу Красилову предстоит отправиться в тур по России: ведущий побывает на Тихоокеанском флоте, станцует лезгинку в Махачкале, познакомится с национальной кухней в Казани. В первом выпуске актер оказался в Улан-Удэ.

Ранее мы рассказывали о том, что Андрей Малахов думает о современных телеведущих и шоу.

ТВ,Андрей Малахов,
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