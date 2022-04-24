Назван гонорар Бузовой за участие в «Ледниковом периоде»

Стала известна информация о том, сколько в 2020 году получала за прокат в шоу «Ледниковый период» певица и телеведущая Ольга Бузова. Издание Starhit отметило, что теледива получила гораздо больше, чем двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в последнем сезоне. По данным инсайдеров, гонорар Бузовой составлял 325 000 рублей. Медведева же в новом сезоне шоу получила лишь 275 000 рублей.
В седьмом по счёту сезоне «Ледникового периода» пару Ольге Бузовой составил фигурист Дмитрий Соловьев. Пара дошла до финала, но победа досталась более сильным соперникам.
В последнем сезоне фигуристка Евгения Медведева выступала с блогером Даней Милохиным. Пара заняла третье место, набрав 13 баллов. Также они получили приз зрительских симпатий.
Ранее блогер-миллионник из соцсети TikTok Вадим Спириденков рассказал, сколько зарабатывают известные российские блогеры. По его словам, самые востребованные и популярные создатели контента могут получать от 500 000 до 6 млн рублей в месяц.