Назван гонорар Бузовой за участие в «Ледниковом периоде»

Стала известна информация о том, сколько в 2020 году получала за прокат в шоу «Ледниковый период» певица и телеведущая Ольга Бузова. Издание Starhit отметило, что теледива получила гораздо больше, чем двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в последнем сезоне. По данным инсайдеров, гонорар Бузовой составлял 325 000 рублей. Медведева же в новом сезоне шоу получила лишь 275 000 рублей.