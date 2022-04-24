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2 часа назад

Назван гонорар Бузовой за участие в «Ледниковом периоде»

Секрет Фирмы

Стала известна информация о том, сколько в 2020 году получала за прокат в шоу «Ледниковый период» певица и телеведущая Ольга Бузова. Издание Starhit отметило, что теледива получила гораздо больше, чем двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в последнем сезоне. По данным инсайдеров, гонорар Бузовой составлял 325 000 рублей. Медведева же в новом сезоне шоу получила лишь 275 000 рублей.

Назван гонорар Бузовой за участие в «Ледниковом периоде»
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

В седьмом по счёту сезоне «Ледникового периода» пару Ольге Бузовой составил фигурист Дмитрий Соловьев. Пара дошла до финала, но победа досталась более сильным соперникам.

В последнем сезоне фигуристка Евгения Медведева выступала с блогером Даней Милохиным. Пара заняла третье место, набрав 13 баллов. Также они получили приз зрительских симпатий.

Ранее блогер-миллионник из соцсети TikTok Вадим Спириденков рассказал, сколько зарабатывают известные российские блогеры. По его словам, самые востребованные и популярные создатели контента могут получать от 500 000 до 6 млн рублей в месяц.

ТВ,Евгения Медведева,Дмитрий Соловьев,Ольга Бузова,
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