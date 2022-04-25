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3 часа назад

Во втором полуфинале телешоу «Маска» на НТВ раскрыли Мухомора

FBM.ruиещё 2

В прошедшее воскресенье в музыкально-развлекательном шоу на канале НТВ был рассекречен артист, который скрывался в костюме Мухомора. Его сумели отгадать все члены судейской коллегии.

Во втором полуфинале телешоу «Маска» на НТВ раскрыли Мухомора
Фото: FBM.ruFBM.ru

В 11-м выпуске третьего сезона проекта «Маска» номинантами стали Анубис и Мухомор. Все члены жюри, за исключением председателя коллегии Филиппа Киркорова, решили, что необходимо раскрыть Мухомора.

Регина Тодоренко, Тимур Родригес, Тимур Батрутдинов, Валерия и Филипп Киркоров однозначно сообщили, что под маской находится музыкант и артист Евгений Дятлов, что в итоге оказалось правдой.

Во втором полуфинале передачи также было два гостя в лице Мишки и Котика. В костюме Мишки скрывался Игорь Саруханов, а в образе Котика предстала Алиса Мон.

В финал прошли участники, скрывающиеся под масками Монстрика, Дракона, Анубиса и Пчелы. Победителя сезона определят 1 мая. 30 апреля выйдет спецвыпуск шоу «Маска», который будет посвящен юбилею Филиппа Киркорова.

ТВ,Регина Тодоренко,Тимур Батрутдинов,Игорь Саруханов,Евгений Дятлов,Филипп Киркоров,
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