Во втором полуфинале телешоу «Маска» на НТВ раскрыли Мухомора

В прошедшее воскресенье в музыкально-развлекательном шоу на канале НТВ был рассекречен артист, который скрывался в костюме Мухомора. Его сумели отгадать все члены судейской коллегии.

В 11-м выпуске третьего сезона проекта «Маска» номинантами стали Анубис и Мухомор. Все члены жюри, за исключением председателя коллегии Филиппа Киркорова, решили, что необходимо раскрыть Мухомора.

Регина Тодоренко, Тимур Родригес, Тимур Батрутдинов, Валерия и Филипп Киркоров однозначно сообщили, что под маской находится музыкант и артист Евгений Дятлов, что в итоге оказалось правдой.

Во втором полуфинале передачи также было два гостя в лице Мишки и Котика. В костюме Мишки скрывался Игорь Саруханов, а в образе Котика предстала Алиса Мон.