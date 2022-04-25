Во втором полуфинале телешоу «Маска» на НТВ раскрыли Мухомора

В прошедшее воскресенье в музыкально-развлекательном шоу на канале НТВ был рассекречен артист, который скрывался в костюме Мухомора. Его сумели отгадать все члены судейской коллегии.
В 11-м выпуске третьего сезона проекта «Маска» номинантами стали Анубис и Мухомор. Все члены жюри, за исключением председателя коллегии Филиппа Киркорова, решили, что необходимо раскрыть Мухомора.
Регина Тодоренко, Тимур Родригес, Тимур Батрутдинов, Валерия и Филипп Киркоров однозначно сообщили, что под маской находится музыкант и артист Евгений Дятлов, что в итоге оказалось правдой.
Во втором полуфинале передачи также было два гостя в лице Мишки и Котика. В костюме Мишки скрывался Игорь Саруханов, а в образе Котика предстала Алиса Мон.
В финал прошли участники, скрывающиеся под масками Монстрика, Дракона, Анубиса и Пчелы. Победителя сезона определят 1 мая. 30 апреля выйдет спецвыпуск шоу «Маска», который будет посвящен юбилею Филиппа Киркорова.